TÜGVA binasında patlama!

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Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın bulunduğu binada patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada binanın camları kırıldı.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 10:23

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi. 

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

TÜGVA patlama gaziosmanpaşa İstanbul Türkiye Gençlik Vakfı

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