TÜGVA binasında patlama!
Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın bulunduğu binada patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada binanın camları kırıldı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.
Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Video Haberler
- Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
- Dağlık alanda ceset bulundu
- TÜGVA binasında patlama!
- Kız yurdunda feci ölüm!
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- 'Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret etti'
- Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi
- İbrahim Haskoloğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ülkemizin Suriye'ye dönmemesi için...'
- Çanakkale'de feribota rekor zam