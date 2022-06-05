Tümülüslerde define arayanlara müdürden tepki: 'İnsanlığa karşı işlenen suç'

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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tümülüslerde kaçak kazı yaparak define arayanlara tepki gösterip, "Buralar hazinelerin gömülü olduğu yerler değil ki. Buralarda yaşayanlar Traklar, gariban halk. Burada gömülü olanlar Mısır'ın firavunları değil ki, varlıklarıyla gömülsünler. Burada define aramak, hazine aramak beyhudedir, yanlıştır. İnsanlığa karşı işlenen bir suçtur" dedi.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 13:18

Tekirdağ İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tümülüslerde kaçak kazı yaparak define arayanlara tepki gösterdi. Trakya'daki tümülüslerde define bulunmadığının aktaran Hacıoğlu, Trakya genelinde binin üzerinde tümülüs bulunduğunu bunlardan 242'sinin Tekirdağ'da olduğunu ve 122'sinin tescil edildiğini dile getirdi.

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