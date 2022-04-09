Tuncay Özkan, Erbakan ile olan anısını anlatırken ağladı

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'la ilgili bir anısını anlatırken ağladı. Özkan, cezaevine girdiği dönemde kendisine ilk avukatı Erbakan'ın gönderdiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:38

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu oldu.

Özkan programda, Milli Görüş lideri eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile ilgili bir anısını paylaştı.

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