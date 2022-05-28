Tunceli’de ilk: Fuhuş operasyonu düzenlendi, 4 kişi tutuklandı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:04

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri, kentte organize olarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Özel ekipten oluşan polisler, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren takipte şüphelilerin, müşterilerle yaptıkları telefon konuşmalarında 'av', 'takla attırmak', 'fıtık', 'beyaz peynir', 'dingonun ahırı' gibi şifreler kullandıkları belirlendi. Ekipler, kentte emlakçı olarak bilinen A.C., Elazığ’da bulunan N.E. ve D.D. ile Nazimiye ilçesinde bulunan S.G. aracılığıyla Atatürk Mahallesi'ndeki evde fuhuş yaptırıldığını ve fuhuş için yer temininde bulunulduğunu tespit etti.

Elazığ ve Tunceli’de belirlenen adreslere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonla A.C., N.E., D.D. ve S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve bilgisayarlara el koyuldu.



