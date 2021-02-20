Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda
Tunceli'de, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara kurulan fotokapanlardan biriyle koruma altındaki yaban keçisi sürüsü görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nce kaçak avcılığın önüne geçmek ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanları korumak için yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal alanda çeşitli noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Bu noktalardan birindeki fotokapana, nesli tükenme tehlikesi altında olan, koruma altındaki yaban keçisi sürüsü yansıdı. Keçilerin doğal ortamlarındaki görüntüsü, görsel güzellik oluşturdu.
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