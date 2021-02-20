Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda

20 Şubat 2021 Cumartesi, 16:42

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nce kaçak avcılığın önüne geçmek ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanları korumak için yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal alanda çeşitli noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Bu noktalardan birindeki fotokapana, nesli tükenme tehlikesi altında olan, koruma altındaki yaban keçisi sürüsü yansıdı. Keçilerin doğal ortamlarındaki görüntüsü, görsel güzellik oluşturdu.