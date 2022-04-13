Tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin lira, evleriyle birlikte yandı
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde Rasim (51) ve Hatun Balcı (38) çiftinin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için bir kısmını borç aldığı yaklaşık 100 bin lira çıkan yangında evleriyle birlikte kül oldu.
Havsa'nın Şerbettar köyünde 12 yıl önce evlenen Rasim ile Hatun Balcı çifti çocuk sahibi olamayınca 3 kez tüp bebek yöntemiyle tedavi gördü ancak, bu tedavileri sonuç vermedi. Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı, çok istedikleri bir çocuğa sahip olmak için bir yandan para biriktirip, yakın çevresinde de borç aldı. Ramazan ayından sonra yeniden tedavi olmak için yaklaşık 100 bin lira biriktiren çiftin evleri geçen pazar günü elektrik kontağından çıkan yangında yanarak, küle döndü. Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira da yanarak kül oldu.
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