Türk öğrencinin korku dolu anları: Röportaj sırasında patlama

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. günü de geride bıraktı. Türk öğrenci, bölgeden gelişmeleri aktarırken patlamanın etkisiyle bulunduğu bina sarsıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 16:24

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor. Savaşta 3. günü geride bırakırken taraflar henüz müzakere masasına oturmaya hazırlanıyor.

Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Dikeç, NTV ekibine yaşadıklarını anlatırken korku dolu anlar yaşadı. 

Tam röportaj sırasında Sultan Dikeç’in bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı.

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