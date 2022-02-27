Türk öğrencinin korku dolu anları: Röportaj sırasında patlama
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. günü de geride bıraktı. Türk öğrenci, bölgeden gelişmeleri aktarırken patlamanın etkisiyle bulunduğu bina sarsıldı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor. Savaşta 3. günü geride bırakırken taraflar henüz müzakere masasına oturmaya hazırlanıyor.
Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Dikeç, NTV ekibine yaşadıklarını anlatırken korku dolu anlar yaşadı.
Tam röportaj sırasında Sultan Dikeç’in bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı.
Video Haberler
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Saldırılar sırasında The Weeknd'den tepki çeken paylaşım
- Eskişehir'de 'Rusya' protestosu
- Stephen Hawking kimdir? Hayatı, hastalığı ve ölümü
- Cerrahpaşa Tıp'taki saldırıda karar
- Barış görüşmelerine Budapeşte önerisi
- Kanadalı içki mağazaları Rus votkasını raftan kaldırdı
- Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu
- 75 yaş üstünde görülüyor: Görme kaybına sebep olabilir
- Uzmanından uyarı: Her yüz için burun estetiği farklıdır
- 'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabilir'