“Türk zeytinyağı değil, Afrin’den getirilen yağ ABD’ye pazarlanıyor”

19 Kasım 2020 Perşembe, 11:01

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ekonomi Masası toplantıları için ziyaret ettiği Hatay’da zeytin ve zeytinyağı üreticisinin sorunları da masaya yatırıldı.

CHP ekonomi kurmaylarının Hatay'daki toplantısına katılan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Afrin'den gelen zeytinyağı için ABD'ye gidilmesini eleştirirken şöyle konuştu:

"Şimdi duydum ki Tarım Kredi Kooperatifleri’nin temsilcileri New York’a zeytinyağı pazarlamaya gitmişler. Doğru bir uygulama olmadığı kanaatindeyiz. Tarım Kredi Kooperatifi’nin başarı öyküsüne baktım. Baktım ki sürekli batmışlar, hükümet veya daha önceki iktidarlar kasasına para eklemiş. Tarım Kredi Kooperatifi’nin şöyle bir özelliği var. Hiçbir iş yapmadan ton başına belli bir miktar komisyon aşabiliyor. Bunun rekabet hukukuna aykırı olduğu düşüncesindeyim."

"SINIR KAPISINDA SERBEST BÖLGE KURULSUN"

Çinçin, kooperatife verilen bu yetkinin ticaret hukukuna aykırı olduğunu söyledi. Hataylı iş insanlarının bölgede bir serbest bölge kurulması talebi olduğunu aktaran Çinçin şöyle konuştu:

“Tarım Kredi Kooperatifi’ne bir özellik verilmiş. Sadece demiş ki Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ‘siz bu malı ithal edebilirsiniz’. Hatay orman yangınında Hatay’ı ziyaret eden Tarım Bakanı’na sorma fırsatı buldum, 'Neden Tarım Kredi Kooperatifi’ne böyle bir ayrıcalık verildi?'. Bu bildiğim kadarıyla rekabet hukukuna da aykırı. Biz bunun bir an önce düzletilmesini istiyoruz. Gerekirse Zeytin Dalı Kapısı’nda bu iş için geçici serbest bölge ya da kalıcı da olabilir. Kalıcı bir serbest bölge olursa daha memnun oluruz. Bombalar Reyhanlı’ya düştü, ekonomik sıkıntılar Hatay’ı vurdu. Buradan Hatay’ın da pay alması gerektiğine inanıyoruz.”

"TÜRK ŞİRKETLERİNE YETKİ VERİLSİN"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, “Afrin’de 90 bin litre zeytinyağı üretilmekte. Dahilde işleme rejimi içerisinde Türkiye’ye getirilip ihraç kaydıyla satılmakta ancak iç piyasaya satılmamak kaydıyla geliyor. Fazlasıyla bu zeytinyağının iç piyasaya satıldığı Türk üreticisinin bundan rahatsız olduğu şikayetimiz var. Hatay adına konuşuyorum, Bizim ciddi anlamda ihracat potansiyeli olan şirketimiz var. Bunlara Afrin’den zeytinyağı ithal yetkisi verilmiyor. Biz bunun karşısında olduğumuzu Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ilettik” diye konuştu.