Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Savunmacılarımız hazır
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz'le oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, rakipten çok kendi yapacaklarının önemli olduğunu söyledi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu.
Göreve geldiğinden bu yana milli takımın hem eleme maçlarını hem de geleceğine yönelik planlamalar yaptıklarını belirten Kuntz, Portekiz karşısında taktik dizilişleriyle ilgili gelen soruyu, "Rakibin durumuna göre pozisyon alıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Yarın sahada hareketli olacağız, rakibin oyunundan çok bizim ne yapacağımız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız" diye yanıtladı.
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