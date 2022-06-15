Türkiye-Litvanya maçında, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atıldı

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A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir’deki maçta, binlerce kişi hep bir ağızdan "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı atıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:42

A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği İzmir'deki maçta "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı. 

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