Türkiye'den Suriye'ye gönüllü olarak dönen mülteci: 'Türkiye'de hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'

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Maddi zorluklar yaşadığı için ülkelerine dönemeyen Suriyeli mültecilere Esenyurt Belediyesi tarafından gönderildi. Suriye’ye dönen Fidan Hüseyin isimli sığınmacı, “Bu çalışmayla gurur duyuyorum. Her şey pahalı, geçinemiyoruz burada, bu yüzden gidiyoruz” dedi.

ANKA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 17:28

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile ilgili çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında başvuru yapan 34 Suriyeliyi Öncüpınar ve Yayladağı sınır kapısına ulaştırdı.

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