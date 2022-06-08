Türkiye'den Suriye'ye gönüllü olarak dönen mülteci: 'Türkiye'de hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 17:28

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile ilgili çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında başvuru yapan 34 Suriyeliyi Öncüpınar ve Yayladağı sınır kapısına ulaştırdı.

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