Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurucusu Ayhan Bilgen Cumhuriyet TV'nin konuğu oldu: 'Logo' ve 'ittifak' açıklaması

06 Nisan 2022 Çarşamba, 14:16

Geçen yıl Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) istifa eden Ayhan Bilgen; önceki hafta Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SES Parti) kuruluşu için resmi adımları tamamlayarak, kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı’na teslim etti.

Bilgen’in kurucu başkanı olduğu partinin ambleminde ise mavi fon üzerine güvercin yer aldı. Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kullandığı güvercin amblemine benzetilen ambleme ilişkin yeni bir tartışma başladı. DSP, Bilgen'in kurduğu partinin ambleminin kendilerinin kullandığı ambleme benzediği gerekçesiyle konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Son olarak olarak, Cumhuriyet TV’nin konuğu olan Bilgen, son günlerde DSP ile SES Partisi arasındaki 'logo' tartışması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilgen, öte yandan partinin kuruluş amacı, seçmen kitlesi, HDP'den istifası ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin de konuştu.

“GÜVERCİN BARIŞI SEMBOLİZE EDİYOR”

Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü ve Miray Özbilek'e konuşan Bilgen, şunları söyledi:

"Biz amblem ve logo gibi şeyleri çok abartmıyoruz. Vazgeçilmez olan sembollere yüklenilen anlamlardır. Güvercin simgesi, barışı sembolize ettiği için, zeytin dalı da bereketi ve bolluğu temsil ettiği için önemliydi. İkisini birlikte kullanmak bizim için değerliydi.”

"YARGIYA GİTMEDEN HALLEDECEĞİZ"

Seçmen açısından bir kargaşaya yer vermeyeceklerini aktaran Bilgen, “Biz bunu hiç yargıya gitmeden oturup kurullarımızla tekrar tartışıp, halledeceğiz. Belki de daha farklı, etkili ve güçlü bir amblem bulacağız. Güvercin sembolünü değerli gördüysek kavga etmek için yola çıkmamışızdır. Hem güvercini tercih edip, hem de siyaseti kavga ile başlatma niyetinde değiliz” diye konuştu.

"ANKA KUŞUNU ÖNERİYORLAR"

Bilgen, aklınızda bir sembol var mı sorusuna ise, "Anka kuşunu öneriyorlar. Gençler tarafından da daha çok biliniyor. Küllerinden doğma, harabeye dönmüş bir ülkeniz yeniden var olması, inşa olması anlamında kullanılabilir önerileri var" yanıtını verdi.

“HDP’YE KÜSKÜNLÜĞÜM YOK”

HDP’den istifasına ilişkin de konuşan Bilgen, eski partisine bir küskünlüğü olmadığı belirtti.

Bilgen, “Bu sonuçta kişisel, duygusal bir şey değil. Tam tersine; o süreçte birlikte siyaset yaptığımız, bize güvenen, fedakarca hiçbir şey beklemeden çalışan insanlara çok büyük bir saygı duyduğumu ifade ettim. Bizim asla kimseye kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok” dedi.

‘İTTİFAK’ AÇIKLAMASI

Herhangi bir parti ile ittifak oluşturmak için yola çıkmadıklarını söyleyen Bilgen, “Bizim nerede olacağımıza da halk karar verecek. Gelecekte, eğer bir ittifak modelinin içerisinde olacaksak, nerede olacağımıza siyasetçiler değil, toplum karar verecek. Türkiye demokrasisine zarar veren hiçbir yerde olmayacağız, bunu net söylüyoruz. Siyasette toplumu özne görmeliyiz. Böyle bir tavır ortaya koyduğumuzda da, galiba kimin yanında olamayacağımız da çok açık” ifadelerini kullandı.





Kameramanlar: İsmail Bayraktar ve İbrahim Taran