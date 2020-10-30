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Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kameraya yansıyan deprem anları dehşete düşürdü.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:33


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