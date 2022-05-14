Tuzla'da dehşet: Eski damadını öldürüp 'varilin' içinde saklamış

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İstanbul Tuzla'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Uğur Kahraman'ın (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti işledikten sonra cesedi bir varilin içine koyarak saklayan eski kayınpederi Hüseyin S.(46) adliyeye sevk edildi. Uğur Kahraman'ın 2 yıl önce ayrıldığı eşinin bir süre önce Adıyaman'da intihar ettiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:02

Tuzla'da 27 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran Erdoğan Kahraman, oğlunun 26 Nisan tarihinde evinden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek ihbarda bulundu. Erdoğan Kahraman oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

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