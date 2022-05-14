Tuzla'da dehşet: Eski damadını öldürüp 'varilin' içinde saklamış

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:02

Tuzla'da 27 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran Erdoğan Kahraman, oğlunun 26 Nisan tarihinde evinden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek ihbarda bulundu. Erdoğan Kahraman oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.