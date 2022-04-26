Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar

26 Nisan 2022 Salı, 13:04

Kameralara yansıyan soygun, Tuzla Yayla Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden şapkalı ve cerrahi maskeli olanı içeri girdi. Soygun sırasında Ali Yıldırım isimli çalışanla tartışmaya başlayan şüpheli Yıldırım'a silahla ateş etti.





Yıldırım ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

İKİ SOYGUNCU ARANIYOR

Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası olan Ali Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.

BÖYLE KAÇTILAR

Öte yandan soygunu gerçekleştiren iki şüphelinin kaçış anları da çevredekilerden bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şapkalı ve cerrahi maskeli şüphelinin elinde bir poşet altınla kuyumcudan çıktığı ve motosikletli şüphelinin arkasına bindikten sonra hızla olay yerinden kaçmaları görülüyor.