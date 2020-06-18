Twitter'dan çok konuşulacak özellik

18 Haziran 2020 Perşembe, 12:15

Sosyal paylaşım platformu Twitter’e sesli tweet özelliği geldi.

Sesinizi kaydedip tweet atabileceğiniz bu özellik şimdilik yalnızca iOS işletim sistemi içeren cihazlarda geçerli olacak.

SESLİ TWEET NASIL ATILIR?



Twitter’a sesli tweet atma özelliği ile kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşımda bulunabilecek.

?Kişilere 140 saniyelik bir ses kayıt limiti koyan Twittter, yeni özelliğinden faydalanmak için tweet atma ekranına tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ses ikonuna dokunun. Ses kaydetme ekranı üzerinden 140 saniyeye kadar ses kaydedebilirsiniz.