Uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum, kız arkadaşına uçakta evlenme teklif etmiş

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Eğitmen pilot Furkan Otkum, Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Son olarak Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 14:31

Bursa'da Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.


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