'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık

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Kurban Bayramı öncesi ucuza koyun satma bahanesiyle sosyal medyadan irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden 5’i tutuklandı, 10’u adli kontrol şartıyla, 28 kişi ise serbest kaldı.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 10:32

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ucuz fiyata koyun sattıklarını vadederek irtibat kurdukları alıcıları dolandırdıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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