'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık

31 Mayıs 2022 Salı, 10:32

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ucuz fiyata koyun sattıklarını vadederek irtibat kurdukları alıcıları dolandırdıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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