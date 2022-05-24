Uğur Dündar, Ali Koç'un Rasim Ozan Kütahyalı'ya "sabun gibisin" çıkışını yorumladı

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında açıklamalar yaptı. Dündar, "Aziz Yıldırım geçmişin en büyük, Ali Koç ise geleceğin en büyük başkanı olacaktır demişimdir. Ben bu sözümü geri almış değilim, arkasındayım" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 18:39

Gazeteci ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu oldu.

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Ali Koç uğur dündar fenerbahçe

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