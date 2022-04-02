Uğur Dündar'ın 'Beyaz Saray' anısı: 'Takdiri size bırakıyorum'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 08:29

TELE1 televizyonunda gazeteci Uğur Dündar'ın sunumuyla ekranlara gelen Demokrasi Arenası programının bu haftaki konukları CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve hukukçu Murat Ergün'dü.



Ekonomideki son gelişmeler, ve siyasetin gündeminin yorumlandığı programda Uğur Dündar, ABD'nin eski başkanlarından George Bush ile yaptığı söyleşiyi ve bir anısını anlattı.



"Biz söyleşi yaparken Beyaz Saray'ın bahçesinin parmaklıklarının dibinde Bush'un aleyhine toplanmışlar, bağırıyorlardı. Bayağı kalabalık vardı. Bush'u protesto ediyorlardı" diyen Dündar, "O da camdan, ben odaya girdiğimde gülerek onları seyrediyordu" ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray'daki bir uygulamayı da aktaran Dündar, "Başkan, eşi ve çocukları istedikleri her şeyi yiyebiliyorlar. Ama ay sonunda baş garson geliyor, size bir fatura getiriyor. ‘Bunlar yediklerinizin parası' diyor. Ay sonunda kuaför parası da geliyor. Bir dostlarını makam uçağıyla uçurduklarında hemen hesabı yapılıyor. First-Class yolcu bileti ne kadarsa başkandan tahsil ediyor. Başkanların çoğu, başkanlık dönemleri bittiğinde aile bütçeleri iflas edecek noktaya geliyor. Dünyanın süper gücünde uygulamaya böyleyken biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Takdiri size bırakıyorum" diye konuştu.



