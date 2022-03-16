Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Kongresine seslendi

16 Mart 2022 Çarşamba, 17:07

Rusya-Ukrayna savaşının 21. gününde ABD Kongresine video bağlantı ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Size bugün ihtiyacımız var" dedi.

Zelenski tekrardan hava sahasının korunması talebinde bulunarak "Özgür şehirlerimizin daha fazla terörize edilmemesi için hava sahasının korunmasını talep ediyoruz. Hava araçları Ukrayna'ya yardımcı olabilir. Benim bir hayalim var cümlesini çok iyi bilirsiniz. Sizin kararınıza ve yardımızına ihtiyacımız var. Şunu da biliyorsunuz, elinizde bu uçaklar var ve dünyadalar ama Ukrayna semalarında uçmuyorlar şu anda halkımızı korumuyorlar. Benim de buna ihtiyacım var gökyüzünü korumak zorundayım acilen yardımınıza ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna halkının Rus kuvvetleri tarafından saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü gördüğü için ABD'yi Pearl Harbor ve 11 Eylül terör saldırılarını hatırlamaya çağırarak sözlerine, "Rusya sadece bize değil, bizim toprağımıza değil değerlerimize karşı da savaş ilan etti. Özgür yaşama hakkımıza, kendi ülkemizde yaşama hakkımıza savaş ilan etti. Şanlı tarihinizde bazı sayfalar var ki Ukraynalıların şu anda yaşadıklarını anlayabilirsiniz, size ihtiyacımız olduğunu anlayabilirsiniz. Pearl Harbor’u hatırlayın, nasıl hava kararmıştı uçaklar saldırmıştı, 11 Eylül’ü hatırlayın korkunç bir saldırıydı ve kimse bunu beklemiyordu. Bizim ülkemiz bunu şu anda her gün yaşıyor" şeklinde devam etti.

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