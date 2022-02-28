Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
Ukrayna’da Rus askeri aracına molotof atan Ukraynalı kadın yanlışlıkla kendini yaktı. Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.
Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 5’inci gününde devam ederken, Ukrayna halkı Rus ordusuna direnmeyi sürdürüyor.
Rus ordusuna yönelik direnişte en çok tercih edilen molotof kokteyli az daha bir Ukraynalı direnişçiyi canından ediyordu.
KENDİNİ YAKTI
Rus askeri konvoyuna seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı.
Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.
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