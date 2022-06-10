Ümit Özdağ'dan Kemal Okuyan'a 'AKP ile gizli anlaşma' yanıtı: 'İsim isim açıklarım...'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisiyle ilgili AKP'yle gizli anlaşma yaptığı iddiasında bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a sert sözlerle yanıt verdi.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi hakkında, göçmen sorunu konusunda AKP ile bir anlaşma yaptığını ile sürmüştü.
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