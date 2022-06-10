Ümit Özdağ'dan Kemal Okuyan'a 'AKP ile gizli anlaşma' yanıtı: 'İsim isim açıklarım...'

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisiyle ilgili AKP'yle gizli anlaşma yaptığı iddiasında bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a sert sözlerle yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 14:03

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi hakkında, göçmen sorunu konusunda AKP ile bir anlaşma yaptığını ile sürmüştü. 

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Ümit Özdağ Kemal Okuyan TKP Zafer Partisi

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