Ümit Özdağ'dan Kemal Okuyan'a 'AKP ile gizli anlaşma' yanıtı: 'İsim isim açıklarım...'

10 Haziran 2022 Cuma, 14:03

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi hakkında, göçmen sorunu konusunda AKP ile bir anlaşma yaptığını ile sürmüştü.

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