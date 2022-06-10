Ümit Özdağ'dan Kemal Okuyan'a 'AKP ile gizli anlaşma' yanıtı: 'İsim isim açıklarım...'

10 Haziran 2022 Cuma, 12:54

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi hakkında, göçmen sorunu konusunda AKP ile bir anlaşma yaptığını ile sürmüştü.

Ümit Özdağ'dan Okuyan'ın bu iddiası üzerine açıklama geldi. Gazete Durum'dan Devrim Hacısalihoğlu'nun sorularını yanıtlayan Özdağ, iddiayı "saçma sapan düşünce" diyerek reddetti.

Özdağ, Okuyan'a şu ifadelerle yanıt verdi:

"Kemal Okuyan sen Sovyetler Birliği'nin yıkılmayacağını da düşünüyordun, sosyalizmin galip geleceğini de düşünüyordun. Son komünist partisi kongresinde Ankara'dan gelen heyet, Boğaz Köprüsü'nden geçerken aşağıdaki yalıları gösterip 'İktidara geldiğimizde bu yalılarda biz oturacağız' diye sohbet ediyordunuz. İsim isim açıklarım bu sohbeti kimlerin yaptığını. Onun için senin ne düşündüğün hiç önemli değil. Sen tarihin yanlış tarafında duran bir adamsın. Hiç olmazsa sus, efendice kenarda otur. Bu saçma sapan düşüncelerinle kamuoyunu meşgul etme."

KEMAL OKUYAN NE DEMİŞTİ?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazetecilerle düzenlediği kahvaltıda, partisinin seçim stratejisini anlatırken, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’a yönelik soru üzerine şu yanıtı vermişti:

"Ümit Özdağ’ın AKP ile gizli bir anlaşma yaptığını düşünüyorum. Yaptığı iktidarın işine yarıyor. Hem muhalefetten bir parça koparıyor. Öte yandan AKP’nin bir sorunu çözmesini sağlıyor. Göçmen sorununu bir şekilde çözeceğim diye ortaya çıktığı ortamı yarattı Özdağ."