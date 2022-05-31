Ümraniye’de korku dolu anlar: Önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
Ümraniye’de bir şahıs, elindeki bıçakla cadde ortasına gelerek intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve polis ekiplerini de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı.
Durumu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.
Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1, 5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen vatandaş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olayı görüp toplanan meraklı kalabalık ise o anları adeta film izler gibi izledi.
Video Haberler
- İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
- Görenler şaştı kaldı
- Önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
- Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı
- Tarlasını sulayan çiftçilere 'suyu boşa akıttın' cezası
- 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza
- 11 çocuk öldü: Aladağ yurt yangını davasında karar günü
- 4 araç kazaya karıştı, yaralılar var
- 'Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek'
- 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- 'Dövdüm, tecavüz ettim, porno izlettim'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- Kaftancıoğlu Silivri'ye götürülüyor
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi