Ümraniye'de korkunç kaza: 11 yaralı!
Ümraniye'de emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.45 sıralarında Şile Otoyolu, Küçüksu mevkii, Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Ali İhsan Kurt yönetimindeki 34 BDJ 848 plakalı hafriyat kamyonu, arızadan dolayı şoförü tarafından emniyet şeridine çekildi.
O sırada Çekmeköy istikametine giden inşaat işçilerini taşıyan Ferhat Ceren yönetimindeki 06 LA 0034 plakalı minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada, minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
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