Ümraniye'deki trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 09:40

İstanbul Ümraniye'de Nato Yolu Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 DSE 593 plakalı otomobil ile 17 GA 445 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar da park halindeki üç otomobile çarptı. 

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