Ümraniye'deki trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Ümraniye'de Nato Yolu Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 DSE 593 plakalı otomobil ile 17 GA 445 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar da park halindeki üç otomobile çarptı.
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