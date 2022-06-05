Ümraniye'deki trafik kazası: 2 kişi yaralandı

05 Haziran 2022 Pazar, 09:40

İstanbul Ümraniye'de Nato Yolu Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 DSE 593 plakalı otomobil ile 17 GA 445 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar da park halindeki üç otomobile çarptı.

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