Ümraniye’ye yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılar birbirine girdi
Ümraniye’de kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavga dönüştü. Çok sayıda kağıt toplayıcısının karıştığı kavga telefon kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ümraniye’de Dudullu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasındaki tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Video Haberler
- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
- Songül Karlı davasında karar
- Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı
- Van’da konteyner yangını
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Dolandırıcılığın böylesi
- 'Kumpasın hesabını soracağız'
- Ekrem İmamoğlu'ndan valilik yazısına sert tepki
- Trafikte tehlikeli yolculuk
- 'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!