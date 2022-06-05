Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

05 Haziran 2022 Pazar, 14:31

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı "Grob" tipi bir eğitim uçağının sabah saatlerinde İrbid kentine bağlı Ramsa bölgesinde teknik nedenlerden dolayı düştüğü ifade edildi.