Üretimde tehlike çanları çalıyor: Çiftçi sayısı azalırken borç miktarı arttı

Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta; 2001 yılında 2 milyon 182 bin 767 olan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının 2021 yılında 2 milyon 173 bin 9 olduğunu açıkladı.

ANKA
03 Temmuz 2022 Pazar, 17:32

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde; nüfusun artmasına rağmen Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki (ÇKS) çiftçi sayısının azalıp azalmadığını sordu.

Haberin devamı

Tarım ve Orman Bakanı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım ve orman bakanlığı çiftçi Çiftçiler Üretici

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler