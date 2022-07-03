Üretimde tehlike çanları çalıyor: Çiftçi sayısı azalırken borç miktarı arttı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta; 2001 yılında 2 milyon 182 bin 767 olan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının 2021 yılında 2 milyon 173 bin 9 olduğunu açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde; nüfusun artmasına rağmen Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki (ÇKS) çiftçi sayısının azalıp azalmadığını sordu.
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