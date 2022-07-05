Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

Abone Ol google-news

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 09:32

Uşak, Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haberin devamı

uşak Yangın fabrika

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler