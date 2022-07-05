Son dakika: Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 08:13
Son dakika: Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın çıktı
Abone Ol google-news

Uşak, Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


uşak Yangın fabrika
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler