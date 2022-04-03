Üsküdar'da silahlı saldırı: Motokurye kasığından yaralandı
Üsküdar'da, motokurye tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı. Kasığından yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saat 17.00 sıralarında Sultantepe Mahallesi Selmani Pak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Okan Orta isimli motokurye tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. 4-5 el ateş eden zanlı olaydan sonra yaya olarak kaçarken, yaralı kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki yurttaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kasığından yaralandığı öğrenilen motokurye ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Video Haberler
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
En Çok Okunan Haberler
- İyi niyetle gelen gizli formül
- İstanbul'da kurşun yağdırdı!
- 'Doğaçlama değil, hepsi üzerinde çalışıyoruz'
- Sahada ilginç olay: 12 kişi kaldılar
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
- Karaciğer yağlanmasına dikkat! Kanser gelişimini...
- Siz susun bedeniniz konuşsun
- Ukrayna: Sırbistan neden Rusya ve AB arasında kaldı?
- Kadir Şeker sendromu
- Orman banyosu nasıl yapılır?