Üsküdar'da silahlı saldırı: Motokurye kasığından yaralandı

03 Nisan 2022 Pazar, 09:38

Olay saat 17.00 sıralarında Sultantepe Mahallesi Selmani Pak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Okan Orta isimli motokurye tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. 4-5 el ateş eden zanlı olaydan sonra yaya olarak kaçarken, yaralı kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki yurttaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kasığından yaralandığı öğrenilen motokurye ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

