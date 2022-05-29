Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş hem Cumhurbaşkanı adayını hem de başbakan adayını açıkladı.
Usta oyuncu Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına yaptığı açıklamada çok önceden Demokrat Partili olduğunu söyledi.
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