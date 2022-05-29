Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş hem Cumhurbaşkanı adayını hem de başbakan adayını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 13:09

Usta oyuncu Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına yaptığı açıklamada çok önceden Demokrat Partili olduğunu söyledi.

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