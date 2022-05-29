Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş hem Cumhurbaşkanı adayını hem de başbakan adayını açıkladı.
Usta oyuncu Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına yaptığı açıklamada çok önceden Demokrat Partili olduğunu söyledi.
Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.
Akbaş, Başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.
Video Haberler
- Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
- Manisa'da feci kaza: İki otomobil birbirine girdi
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- 'Rektör, terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işledi'
- SGK’den özel hastaneler için yeni karar!
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı