Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş hem Cumhurbaşkanı adayını hem de başbakan adayını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 11:00
Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına yaptığı açıklamada çok önceden Demokrat Partili olduğunu söyledi.

Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Akbaş, Başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.

 


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