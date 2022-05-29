Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

29 Mayıs 2022 Pazar, 11:00

Usta oyuncu Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına yaptığı açıklamada çok önceden Demokrat Partili olduğunu söyledi.

Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Akbaş, Başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.