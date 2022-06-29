Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:00

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın geçen gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının cenazesini hastaneye gelen ailesi teslim aldı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Arkın’ın cenazesinin Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenecek. Arkın, törenin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek