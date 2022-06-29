Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
İstanbul’da hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi. Babasının cenazesini teslim almaya gelen oyuncu Murat Arkın, "Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın" dedi.
Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın geçen gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının cenazesini hastaneye gelen ailesi teslim aldı.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Arkın’ın cenazesinin Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlenecek. Arkın, törenin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek
Video Haberler
- Bağcılar'da korkunç olay
- Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
- Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
- Bir ilde daha ulaşıma zam
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Avcılar'da 24 yaşındaki Dilan evinde ölü bulundu
- Ev sahibi su sayacını söktürdü
- Cezaevinden çıktı, arkadaşının silahlı saldırısında yara
- 'Demir Yumruk', Erol Evcil'i de vurdu
- Oğlu Murat Arkın'dan anlamlı mesaj
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Partisiz girdi, AKP'li çıktı!