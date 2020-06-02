Utandıran görüntüler! Korkunç manzarayı gözler önüne serdi
Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte maske ve eldiven satışlarında patlama yaşanırken, İstanbul Boğazı'nın maske ve eldiven atıklarıyla dolduğu görüldü. Boğazın derinliklerine dalan İsa Şahintürk, korkunç manzarayı gözler önüne serdi.
Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken maske ve eldiven satışları da patlama yaptı.3 yıldır İstanbul ve çevresinde serbest dalış yaparak incelemeler yapıp o anları videoya çeken dalgıç İsa Şahintürk, ise boğazdaki korkunç gerçeği gözler önüne serdi.Korona virüs ile mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmadıkları dönemlerde su kirliliğinde bir değişim olmadığını aktaran Şahintürk, denize atılan maske, eldiven ve atık çöpleri görüntüledi.
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