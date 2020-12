Uyuşturucu paketleriyle "Ohh Ohh" yazıldı, servis edilen video Soylu ile seslendirildi

19 Aralık 2020 Cumartesi, 16:24

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından servis edilen söz konusu uyuşturucu operasyonunun videosuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'te yaptığı konuşması eklendi. İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) söz konusu videoyu aynen kullanılırken, Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) aynı video üzerine eklenen Soylu konuşması olmadan yer verildi.

İHA metninde polislerin Bakan Soylu'ya desteği belirtilirken, DHA haberi, "Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı. Araçta, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.Y. adlı şüphelinin yakalanması için çalışıldığı belirtildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden "OHH" yazılması dikkat çekti" diye verdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün internet sayfasında söz konusu operasyon şöyle duyuruldu:

SOYLU, "OHH! PARALAR PKK'YA GİTMİYOR, MİLLETE GİDİYOR. OH, OH" DEMİŞTİ

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.