Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: 'Ben yapmadım, göreceksiniz'
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 10 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi. Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşmış; Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe almıştı.
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