Uzaya gidecek Türk uzay yolcusu için aranan kriterler belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Uzay Strateji Belgesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, 2022-2030 yıllarında belge kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ilgili kurum ve kuruluşça yerine getirilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Milli Uzay Programı Strateji Belgesiyle ilgili genelgede, uzay sektörünün hızla gelişerek tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan haline geldiği aktarıldı.
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