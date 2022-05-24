Uzaya gidecek Türk uzay yolcusu için aranan kriterler belli oldu

24 Mayıs 2022 Salı, 09:59

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Milli Uzay Programı Strateji Belgesiyle ilgili genelgede, uzay sektörünün hızla gelişerek tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan haline geldiği aktarıldı.

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