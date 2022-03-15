Uzman çavuş şiddeti: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbetti
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene olmak için gelen Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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