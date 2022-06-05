Uzmanından 'istilacı papağan' uyarısı
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Per, Türkiye'nin 34 ilinde insan etkisi ile yeşil papağanların popülasyonlarının arttığını belirterek, yeşil papağanların sayısının artması durumunda türün doğallaşacağını ve önceden kumru türünde olduğu bu hayvanların gibi her yerde görüleceğini dile getirdi.
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Per, yeşil papağan popülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Egzotik bir türün, etkisinin görülmeye başlamasıyla istilacı tür olarak adlandırıldığını belirten Per, istila sürecinde yönetimlerin 4 aşamalı yaklaşımı olduğunu aktardı.
Video Haberler
- İskeleden düşerek hayatını kaybetti
- Arnavutköy’de otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
- Önce ateş açtı, sonra bıçakladı
- Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü
- Ataşehir'de gece kulübünde bodyguard müşteriyi öldürdü
- Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
- Uzmanından 'istilacı papağan' uyarısı
- Sultangazi'de hırsızın rahatlığı güvenlik kamerası'da
- Tümülüs isyanı: 'İnsanlığa karşı suç'
- 'Keşke böyle görmeseydik'
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- 'Yetiştirip köle gibi kullanmak istiyorlar'
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 soruyu hatırlattı
- Faturası Türk'e kesildi