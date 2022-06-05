Uzmanından 'istilacı papağan' uyarısı

05 Haziran 2022 Pazar, 14:19

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Per, yeşil papağan popülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Egzotik bir türün, etkisinin görülmeye başlamasıyla istilacı tür olarak adlandırıldığını belirten Per, istila sürecinde yönetimlerin 4 aşamalı yaklaşımı olduğunu aktardı.

Haberin devamı...