Van’da konteyner yangını

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Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir oto yıkamada bulunan konteyner alev alev yandı.

İHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:17

Alınan bilgiler göre olay, Vali Mithatbey Mahallesi’ndeki bir oto yıkamada meydana geldi.

Murat İsmailoğlu’na ait olan konteyner yangını, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Van ipekyolu konteyner Yangın

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