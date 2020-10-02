Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
Sarıyer Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıyer Zekeriyaköy'de bir sitedeki olay salı günü meydana geldi. Site içerisinde ilerleyen Emircan E. adlı sürücü, yerde yatan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise bir süre sonra durdu.
Site sakinleri sürücünün köpeğe sahip çıkmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Yaralı köpek site sakinleri tarafından hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.
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