3 çocuk yap diyen iktidar karşısındaki halk, anaokulu ücretleri karşısında eziliyor!
Çocukların okul öncesi eğitimi alabilmesi için ailelerin ödemesi gereken tutar 350 bin TL'yi buldu. Özel anaokul fiyatları 200 bin ila 350 bin tl arasında değişen ücretleri bulurken, devlet anaokullarının sayısının yetersizliği nedeniyle çocuklar evde kaldı. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Figen Atalay'ın yaptığı habere göre bir aileye çocuğunu liseden mezun edebilmesi 4-5 milyon TL gerekiyor. Yoksulluğun derinleşmesiyle okula aç giden öğrencilere, eve hapsolan küçük çocuklar eklendi.Eğitim alması gereken çocuklar, ailelerinin özel okul öncesi masraflarını karşılayamadığı ya da az sayıdaki devlet anaokuluna gidemediği için evde büyükanne ya da bakıcılarla kaldı.
Çocukların okul öncesi eğitimi alabilmesi için ailelerin ödemesi gereken tutar 350 bin TL'yi buldu. Özel anaokul fiyatları 200 bin ila 350 bin tl arasında değişen ücretleri bulurken, devlet anaokullarının sayısının yetersizliği nedeniyle çocuklar evde kaldı.
Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Figen Atalay'ın yaptığı habere göre bir aileye çocuğunu liseden mezun edebilmesi 4-5 milyon TL gerekiyor. Yoksulluğun derinleşmesiyle okula aç giden öğrencilere, eve hapsolan küçük çocuklar eklendi.Eğitim alması gereken çocuklar, ailelerinin özel okul öncesi masraflarını karşılayamadığı ya da az sayıdaki devlet anaokuluna gidemediği için evde büyükanne ya da bakıcılarla kaldı.
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