AKP’li yurttaş krizi görmezden gelince tartışma çıktı! “Acıkınca köprü mü yiyelim amca?”

Abone Ol google-news

AKP’li yurttaş krizi görmezden gelince tartışma çıktı! “Acıkınca köprü mü yiyelim amca?”

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2023 Cuma, 15:00


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler