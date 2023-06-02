AKP’li yurttaş krizi görmezden gelince tartışma çıktı! “Acıkınca köprü mü yiyelim amca?”
AKP’li yurttaş krizi görmezden gelince tartışma çıktı! “Acıkınca köprü mü yiyelim amca?”
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