Bora Erdin Cumhuriyet TV'de ekonomi gündemini değerlendirdi: 'Her dört haneden birinde işsiz var'

10 Nisan 2023 Pazartesi, 17:53

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2023 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.