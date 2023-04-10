Bora Erdin Cumhuriyet TV'de ekonomi gündemini değerlendirdi: 'Her dört haneden birinde işsiz var'
Cumhuriyet.com.tr Ekonomi Haberleri Müdürü Bora Erdin, Borsadaki son durumu ve TÜİK'in açıkladığı genç işsizlik verilerini Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2023 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.
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