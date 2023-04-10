Merkez Bankası çarşıdan dolar topluyor: Muhalefetin ekonomi kurmaylarından ilk yorumlar

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:51

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 16:54

Döviz işlemleri ile ilgili sıkı kurallar ve arz sorunları Kapalıçarşı’yı yeniden döviz işlemlerinde operasyon merkezi haline getirdi. Ekonomim.com'un aktardığına göre, döviz ihtiyacını Kapalıçarşı’dan karşılayan kurumlara Merkez Bankası da katıldı. Banka “tekerlekli demir sandıklarla” her gün çarşı’dan dolar topluyor.

Konuyla ilgili muhalefetin ekonomi kurmaylarından tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medyadan "1970'lere geri döndük. Tanzim kuyrukları, yasaklar derken Merkez Bankası, ihtiyaç duyduğu dövizi Kapalıçarşı’dan alıyor. İtibardan tasarruf olmaz diyenler, ülkemizin en itibarlı kurumlarından biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı düşürdükleri durum üzücü'' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Saplantılı ve akıl dışı ekonomi politikalarının ülkeye maliyeti gerçekten çok ağır.

Merkez Bankası’nı acilen liyakatli yöneticilerle yeniden ayağa kaldırıp Cumhuriyetimize yakışır kurumsal kimliğine kavuşturacağız. Bu her yurttaşımızı rahatlatacak. Çünkü;

-Türk lirasındaki değersizleşme duracak, paramız eriyip gitmeyecek

-Enflasyon düşecek, alım gücümüz artacak

-Yurt dışından yatırım gelecek, iş imkânları artacak

Merak etmeyin. Az kaldı."

1970'lere geri döndük. Tanzim kuyrukları, yasaklar derken Merkez Bankası, ihtiyaç duyduğu dövizi Kapalıçarşı’dan alıyor.



İtibardan tasarruf olmaz diyenler, ülkemizin en itibarlı kurumlarından biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı düşürdükleri durum üzücü.



Saplantılı ve… — Bilge Yılmaz (@ProfBilgeYilmaz) April 10, 2023

İşte sosyal medyadan paylaşılan bazı paylaşımlar:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: "Merkez Bankası’nı “tekerlekli demir sandıklarla” her gün Kapalıçarşı’dan döviz toplatır hale getirdiniz. AKP’nin ekonomi anlayışı bu! Utanç vesikası! Utanç!"

Merkez Bankası’nı “tekerlekli demir sandıklarla” her gün Kapalıçarşı’dan döviz toplatır hale getirdiniz.



AKP’nin ekonomi anlayışı bu!



Utanç vesikası! Utanç! pic.twitter.com/qIEs5DF8DM — Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 10, 2023

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KRİZLE SONUÇLANABİLİR'

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale:

"Kur piyasasında kusursuz fırtınanın geldiğini nasıl anlarsınız? Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marja bakarak! Geçen hafta yüzde 1’lerde olan marj şimdi yüzde 2.5-3’lere doğru gidiyor. Neden peki?

- Mucize diye sunulan KKM’nin Mayıs’ta geri dönüşü kabaca 30 milyar USD! Parasını alıp çıkacak olanların yüzde 40 civarında olduğunu varsayarsak Mayıs ayında 10-12 milyar USD gibi bir kaynak ihtiyacı olacak.

- Bu kaynağı TCMB’nin sağlamayacağını biliyoruz zira bir süredir piyasaya döviz vermediği gibi spot piyasadan döviz toplanmasını engellemek için TL likiditeyi de sıkıştırıyor. Piyasayı elindeki bonoları satıp kendi likidite ihtiyacını karşılamaya zorluyor.

- Kapalıçarşı’da kalan tüm fazla dövizi TCMB’nin topladığını da biliyoruz. Orada da ciddi bir açık oluşmuş durumda. Hatta Kapalıçarşı’da oluşan fiyat değişimi yüzünden bazı bankalar oraya işlemi kapatmış durumda.

- Hal böyle olunca da spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marj da büyüyor. Bu hayra alamet değil. Ekonomi yönetimindeki cehaletin sonucu eşi benzeri görülmemiş bir krizle sonuçlanabilir."

Kur piyasasında kusursuz fırtınanın geldiğini nasıl anlarsınız? Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marja bakarak! Geçen hafta %1’lerde olan marj şimdi %2.5-3’lere doğru gidiyor. Neden peki?



? Mucize diye sunulan KKM’nin Mayıs’ta geri dönüşü kabaca 30 milyar USD! Parasını… https://t.co/AKdygZxPnJ — Ümit Özlale (@UmitOzlale) April 10, 2023

"HAYALDİ GERÇEK OLDU"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısıve Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp: "Hayaldi gerçek oldu! Şirketlerin ardından TCMB da Kapalıçarşı'nın müdavimi oldu ve çarşı döviz alım satım işlemlerinde operasyon merkezine dönüştü. Çarşıya her gün demir sandıklarla 5 milyar TL getiren Merkez Bankası, karşılığında 260 milyon dolar topluyor."