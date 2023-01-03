Coşkun Aral ve Musa Kaplan Cumhuriyet TV'de: "Biz belgeselciler yaşananları hatırlatmak zorundayız"

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Cumhuriyet TV'nin bu haftaki konukları usta belgeselciler Musa Kaplan ve Coşkun Aral oldu. Yakın Türkiye tarihinde yaşanan önemli siyasi gelişmelerden ve 'Devrim Yolcuları' isimli belgeselden bahseden konuklar, belgeselcilerin yaşadıkları ülkeye olan sorumluluklarını da anlattılar.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 12:16


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