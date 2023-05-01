Emekçiler 1 Mayıs'a açlık sınırının altında girdi

01 Mayıs 2023 Pazartesi, 16:01

Birlik, mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta emekçilere yasaklanan Taksim Meydanı'nda bu yıl da işçilere karşı önlemler alındı. Meydan trafiğe kapatılırken milyonlarca emekçi İstanbul'da Maltepe, Ankara'da Tandoğan, İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı'nda toplanacak.