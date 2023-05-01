Emekçiler 1 Mayıs'a açlık sınırının altında girdi

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Emekçiler bu yılki 1 Mayıs'a yüksek enflasyon karşısında daha fazla yoksullaşarak girdi. İktidar asgari ücrete yılda iki kez zam yapmakla övünüyor. Ancak şu anda 8 bin 506 lira olan asgari ücret 10 bin 135 liraya ulaşan açlık sınırının çok altında kaldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2023 Pazartesi, 16:01

Birlik, mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta emekçilere yasaklanan Taksim Meydanı'nda bu yıl da işçilere karşı önlemler alındı. Meydan trafiğe kapatılırken milyonlarca emekçi İstanbul'da Maltepe, Ankara'da Tandoğan, İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı'nda toplanacak.

 

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